Зайцевский Игорь Юрьевич
мужской, родился Около 01.11.1925, Черепаново, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
умер 20.08.1989, Львов, Львівська область
МатьЗайцевская (Княшева) Наталья ВладимировнаДо 15.09.1899 г.р.
ОтецЗайцевский Георгий (Юрий) Николаевич02.10.1896 г.р.
Супруги
Zaytsevskiy (Yakovleva) Liudmila Maximovna18.06.1924 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 01.11.1925
Черепаново, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Zaytsevskiy (Yakovleva) Liudmila Maximovna
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.08.1989
Львов, Львівська область
Похороны
Неизвестно
Львов, Львівська область