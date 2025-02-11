Зайцевский Игорь Юрьевич Около 01.11.1925 — найти родственников по фамилии на Familio

Зайцевский Игорь Юрьевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился Около 01.11.1925, Черепаново, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область

умер 20.08.1989, Львов, Львівська область

Мать
Зайцевская (Княшева) Наталья ВладимировнаДо 15.09.1899 г.р.
Отец
Зайцевский Георгий (Юрий) Николаевич02.10.1896 г.р.
Супруги
Zaytsevskiy (Yakovleva) Liudmila Maximovna18.06.1924 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 01.11.1925

Отец: Зайцевский Георгий (Юрий) Николаевич

Мать: Зайцевская (Княшева) Наталья Владимировна

Черепаново, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Zaytsevskiy (Yakovleva) Liudmila Maximovna

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Zaytsevskiy (Yakovleva) Liudmila Maximovna

Смерть
20.08.1989
Львов, Львівська область

Похороны
Неизвестно
Львов, Львівська область

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