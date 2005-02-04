Гуркин Александр Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.03.1927
Дата смерти04.02.2005
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1927
Отец: Гуркин Семен Петрович
Мать: Гуркина Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гуркина Софья Макаровна
Рождение ребёнка
1954
Дочь: (Гуркина) Наталья Александровна
Мать ребёнка: Гуркина Софья Макаровна
Рождение ребёнка
1962
Сын: Гуркин Андрей Александрович
Мать ребёнка: Гуркина Софья Макаровна
Смерть
04.02.2005