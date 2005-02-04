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Гуркин Александр Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.03.1927

Дата смерти

04.02.2005

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1927

Отец: Гуркин Семен Петрович

Мать: Гуркина Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гуркина Софья Макаровна

Рождение ребёнка
1954

Дочь: (Гуркина) Наталья Александровна

Мать ребёнка: Гуркина Софья Макаровна

Рождение ребёнка
1962

Сын: Гуркин Андрей Александрович

Мать ребёнка: Гуркина Софья Макаровна

Смерть
04.02.2005

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