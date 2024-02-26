Чурилин Иван Моисеев (Ич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чурилин Иван Моисеев (Ич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1719

Пол

Мужской

Отец

Около 1619 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чурилин Моисей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чурилин ?

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1640

Сын: Чурилин Кирила Иванов (Ич)

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1670

Сын: Чурилин Фома Иванов (Ич)

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1689

Сын: Чурилин Ларион Иванов (Ич) ?

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1699

Сын: Чурилин Савин Иванов (Ич)

Мать ребёнка: не указана

Смерть
До 1719

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