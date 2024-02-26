Чурилин Иван Моисеев (Ич)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1719
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: Чурилин Моисей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чурилин ?
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1640
Сын: Чурилин Кирила Иванов (Ич)
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1670
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1689
Сын: Чурилин Ларион Иванов (Ич) ?
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1699
Сын: Чурилин Савин Иванов (Ич)
Мать ребёнка: не указана
Смерть
До 1719