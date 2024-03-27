Бибифатыма Бадигутдин Кызы
Место рожденияМалые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
12.11.1912
Сын: Габделхафиз Габделбари Улы
Отец ребёнка: Габделбари Гайси Улы
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
26.11.1914
Сын: Габделхалил Габделбари Улы
Отец ребёнка: Габделбари Гайси Улы
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
22.12.1923
Сын: Бареев Абдрахман
Отец ребёнка: Габделбари Гайси Улы
ТАССР, Зеленодольский р-н, д. Мал. Ширданы
Смерть
Неизвестно