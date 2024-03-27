Бибифатыма Бадигутдин Кызы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бибифатыма Бадигутдин Кызы

Место рождения

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
12.11.1912

Сын: Габделхафиз Габделбари Улы

Отец ребёнка: Габделбари Гайси Улы

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
26.11.1914

Сын: Габделхалил Габделбари Улы

Отец ребёнка: Габделбари Гайси Улы

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
22.12.1923

Сын: Бареев Абдрахман

Отец ребёнка: Габделбари Гайси Улы

ТАССР, Зеленодольский р-н, д. Мал. Ширданы
Смерть
Неизвестно
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