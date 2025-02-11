Кряжева Агафья Иосифовна 1776 — найти родственников по фамилии на Familio

Кряжева Агафья Иосифовна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1776, Поды, Черноярский муниципальный район, Астраханская область

умерла Неизвестно

Дети
(Кряжева) Ирина Николаевна1805 г.р.
(Кряжева) Устинья Николаевна1807 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Поды, Черноярский муниципальный район, Астраханская область

Рождение ребёнка
1805

Дочь: (Кряжева) Ирина Николаевна

Отец ребёнка: Кряжев Николай Павлович

Поды, Черноярский муниципальный район, Астраханская область

Рождение ребёнка
1807

Дочь: (Кряжева) Устинья Николаевна

Отец ребёнка: Кряжев Николай Павлович

Поды, Черноярский муниципальный район, Астраханская область

Рождение ребёнка
1809

Дочь: (Кряжева) Дарья Николаевна

Отец ребёнка: Кряжев Николай Павлович

Поды, Черноярский муниципальный район, Астраханская область

Смерть
Неизвестно

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