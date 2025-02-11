Кряжева Агафья Иосифовна
женский, родилась 1776, Поды, Черноярский муниципальный район, Астраханская область
умерла Неизвестно
Дети
(Кряжева) Ирина Николаевна1805 г.р.
(Кряжева) Устинья Николаевна1807 г.р.Показать еще 1
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Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1805
Дочь: (Кряжева) Ирина Николаевна
Отец ребёнка: Кряжев Николай Павлович
Рождение ребёнка
1807
Дочь: (Кряжева) Устинья Николаевна
Отец ребёнка: Кряжев Николай Павлович
Рождение ребёнка
1809
Дочь: (Кряжева) Дарья Николаевна
Отец ребёнка: Кряжев Николай Павлович
Смерть
Неизвестно