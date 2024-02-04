Пантелеев Иосиф Еремеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пантелеев Иосиф Еремеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пантелеев Еремей Федорович

Мать: Пантелеева Дарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пантелеев Иоанн Иосифович

Мать ребёнка: Пантелеева Александра Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пантелеева Александра Тимофеевна

Рождение ребёнка
26.10.1867

Сын: Пантелеев Косьма Иосифович

Мать ребёнка: Пантелеева Александра Тимофеевна

Смерть
Неизвестно

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