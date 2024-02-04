Пантелеев Иосиф Еремеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пантелеев Еремей Федорович
Мать: Пантелеева Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пантелеев Иоанн Иосифович
Мать ребёнка: Пантелеева Александра Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.10.1867
Сын: Пантелеев Косьма Иосифович
Мать ребёнка: Пантелеева Александра Тимофеевна
Смерть
Неизвестно