Хаимов Еремей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хаимов Александр
Мать: Хаимова Цива Шмуелевна
Упоминание
Неизвестно
Из Киева моей бабушке написал последнее письмо её сын Еремей. Он отправил фото и стих, который сам сочинил. Это твой двоюродный дед, родной брат моей мамы, т.е. твоей бабушки Раи. А твою прабабушку, о... Показать все
Военная служба
Неизвестно
Хаимов Еремей Александрович Ефрейтор, Место службы: юзф радиостанц. № 158 «осназ». Донесение о потерях Пропал без вести
Смерть
Неизвестно
не вышел из окружения