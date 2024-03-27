Хаимов Еремей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хаимов Еремей Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1883 г.р.

Мать

1899 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хаимов Александр

Мать: Хаимова Цива Шмуелевна

Упоминание
Неизвестно
Из Киева моей бабушке написал последнее письмо её сын Еремей. Он отправил фото и стих, который сам сочинил. Это твой двоюродный дед, родной брат моей мамы, т.е. твоей бабушки Раи. А твою прабабушку, о... Показать все
Военная служба
Неизвестно
Хаимов Еремей Александрович Ефрейтор, Место службы: юзф радиостанц. № 158 «осназ». Донесение о потерях Пропал без вести
Смерть
Неизвестно
не вышел из окружения
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