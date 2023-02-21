Новиков Николай Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.01.1956
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1956
Рождение ребёнка
17.06.1975
Сын: Новиков Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Новикова Елена Венеровна
Рождение ребёнка
23.12.1976
Сын: Новиков Эдуард Николаевич
Мать ребёнка: Новикова Елена Венеровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Новикова Елена Венеровна