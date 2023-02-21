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Новиков Николай Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.01.1956

Пол

Мужской

Добавил:

ЭС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1956

Отец: Новиков Петр Александрович

Мать: Новикова Анфиса Герасимовна

Рождение ребёнка
17.06.1975

Сын: Новиков Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Новикова Елена Венеровна

Рождение ребёнка
23.12.1976

Сын: Новиков Эдуард Николаевич

Мать ребёнка: Новикова Елена Венеровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новикова Елена Венеровна

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