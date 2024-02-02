Фома Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фома Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.07.1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1800 г.р.

Мать

1796 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1829

Отец: Петр Макиевич

Мать: Марья Ильина

Смерть
Неизвестно
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