Ластухин Антон Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ластухин Антон Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.10.1982

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

1982 г.р.

Дети

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1982

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
30.?.2005

Жена: Ластухина Ольга Александровна

Ульяновск
Рождение ребёнка
17.02.2009

Сын: Ластухин Александр Антонович

Мать ребёнка: Ластухина Ольга Александровна

г.Ульяновск
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