Ластухин Антон Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.10.1982
ПолМужской
Отец
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Мать
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Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1982
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
30.?.2005
Ульяновск
Рождение ребёнка
17.02.2009
Сын: Ластухин Александр Антонович
Мать ребёнка: Ластухина Ольга Александровна
г.Ульяновск