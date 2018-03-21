Бабкина (Чеботарёва) Александра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 21.03.2018
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бабкин Василий Константинович
Свирск, Свирское, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 21.03.2018
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно