Бабкина (Чеботарёва) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабкина (Чеботарёва) Александра

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 21.03.2018

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Муж

1927 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИМ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Около 1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бабкин Василий Константинович

Свирск, Свирское, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бабкин Василий Константинович

Смерть
Около 21.03.2018
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Тольятти, Тольятти, Самарская область
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