Шехирева Евдокия Силиверстовна 1867 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шехирева Евдокия Силиверстовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

После 1906

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шехирев Степан Алексеевич

Рождение ребёнка
1888

Сын: Шехирев Петр Степанович

Отец ребёнка: Шехирев Степан Алексеевич

Рождение ребёнка
1890

Сын: Шехирев ? Степанович

Отец ребёнка: Шехирев Степан Алексеевич

Рождение ребёнка
1893

Дочь: (Шехирева) Вера Степановна

Отец ребёнка: Шехирев Степан Алексеевич

Рождение ребёнка
1895

Сын: Шехирев Степан Степанович

Отец ребёнка: Шехирев Степан Алексеевич

Рождение ребёнка
20.01.1906 ст.

Сын: Шехирев Григорий Степанович

Отец ребёнка: Шехирев Степан Алексеевич

Смерть
После 1906

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