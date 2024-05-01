Шехирева Евдокия Силиверстовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смертиПосле 1906
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1888
Отец ребёнка: Шехирев Степан Алексеевич
Рождение ребёнка
1890
Сын: Шехирев ? Степанович
Отец ребёнка: Шехирев Степан Алексеевич
Рождение ребёнка
1893
Дочь: (Шехирева) Вера Степановна
Отец ребёнка: Шехирев Степан Алексеевич
Рождение ребёнка
1895
Сын: Шехирев Степан Степанович
Отец ребёнка: Шехирев Степан Алексеевич
Рождение ребёнка
20.01.1906 ст.
Сын: Шехирев Григорий Степанович
Отец ребёнка: Шехирев Степан Алексеевич
Смерть
После 1906