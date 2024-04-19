Смирнова Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1918
Дата смерти2008
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Смирнова) Алевтина
Отец ребёнка: Смирнов Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смирнов Анатолий
Отец ребёнка: Смирнов Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Смирнов Александр
Смерть
2008