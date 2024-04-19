Смирнова Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСмирнова Анастасия

Смирнова Анастасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1918

Дата смерти

2008

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1918 г.р.

Дети

Добавил:

БС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Смирнова) Алевтина

Отец ребёнка: Смирнов Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Анатолий

Отец ребёнка: Смирнов Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Александр

Смерть
2008

Мы используем куки для улучшения работы сайта.