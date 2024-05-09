Рогалев Григорий Елисеевич 1895 — найти родственников по фамилии на Familio
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Рогалев Григорий Елисеевич

Место рождения

Клепиково, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1895

Дата смерти

1983

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Рогалев Елисей Павлович

Мать: Рогалева Ксения Ивановна

Клепиково, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1922

Дочь: Рогалева Ольга Григорьевна

Мать ребёнка: Чуракова Мария Ефимовна

Клепиково, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Рогалева Надежда Григорьевна

Мать ребёнка: Чуракова Мария Ефимовна

Рождение ребёнка
1928

Сын: Рогалев Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Чуракова Мария Ефимовна

Смерть
1983

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