Рогалев Григорий Елисеевич
Место рождения
Дата рождения1895
Дата смерти1983
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Рогалев Елисей Павлович
Мать: Рогалева Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Рогалева Ольга Григорьевна
Мать ребёнка: Чуракова Мария Ефимовна
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Рогалева Надежда Григорьевна
Мать ребёнка: Чуракова Мария Ефимовна
Рождение ребёнка
1928
Сын: Рогалев Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Чуракова Мария Ефимовна
Смерть
1983