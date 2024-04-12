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Оглоблин Панфил Алексеевич

Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Оглоблин Алексей Степанович

Мать: Оглоблина Евдокия Леонтьевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Ерохина Мария Оглоблина

Мать ребёнка: Оглоблина Прасковья Николаевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Оглоблин Лаврентий Панфилович

Мать ребёнка: Оглоблина Прасковья Николаевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Пелагея Панфиловна

Мать ребёнка: Оглоблина Прасковья Николаевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Февронья Панфиловна

Мать ребёнка: Оглоблина Прасковья Николаевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Евдокия Панфиловна

Мать ребёнка: Оглоблина Прасковья Николаевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Оглоблин Тихон Панфилович

Мать ребёнка: Оглоблина Прасковья Николаевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Оглоблина Прасковья Николаевна

Смерть
Неизвестно
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