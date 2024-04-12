Оглоблин Панфил Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Ерохина Мария Оглоблина
Мать ребёнка: Оглоблина Прасковья Николаевна
Рождение ребёнка
1845
Сын: Оглоблин Лаврентий Панфилович
Мать ребёнка: Оглоблина Прасковья Николаевна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Пелагея Панфиловна
Мать ребёнка: Оглоблина Прасковья Николаевна
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Февронья Панфиловна
Мать ребёнка: Оглоблина Прасковья Николаевна
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Евдокия Панфиловна
Мать ребёнка: Оглоблина Прасковья Николаевна
Рождение ребёнка
1857
Сын: Оглоблин Тихон Панфилович
Мать ребёнка: Оглоблина Прасковья Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно