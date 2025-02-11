Нораева Анастасия Павлова До 1853 — найти родственников по фамилии на Familio

Нораева Анастасия Павлова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась До 1853

умерла Неизвестно

Супруги
Нораев Василий АфанасьевДо 1853 г.р.
Дети
(Нораева) Александра Васильева14.04.1871 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нораев Василий Афанасьев

Рождение ребёнка
14.04.1871

Дочь: (Нораева) Александра Васильева

Отец ребёнка: Нораев Василий Афанасьев

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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