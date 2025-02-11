Нораева Анастасия Павлова
женский, родилась До 1853
умерла Неизвестно
Супруги
Нораев Василий АфанасьевДо 1853 г.р.
Дети
(Нораева) Александра Васильева14.04.1871 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.04.1871
Дочь: (Нораева) Александра Васильева
Отец ребёнка: Нораев Василий Афанасьев
Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно