von Poehl (Welling) Dorothea Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859
Дата смерти02.06.1917
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
13.02.1881
Рождение ребёнка
24.11.1883
Сын: Von Poehl Константин Максимилианович
Отец ребёнка: Von Poehl Максимилиан Васильевич (Александрович)
Рождение ребёнка
30.08.1885
Сын: Von Poehl Maximillian Максимилианович
Отец ребёнка: Von Poehl Максимилиан Васильевич (Александрович)
Рождение ребёнка
05.04.1890
Дочь: Нина Максимилиановна
Отец ребёнка: Von Poehl Максимилиан Васильевич (Александрович)
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
02.06.1917