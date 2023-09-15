von Poehl (Welling) Dorothea Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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von Poehl (Welling) Dorothea Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859

Дата смерти

02.06.1917

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
13.02.1881

Муж: Von Poehl Максимилиан Васильевич (Александрович)

Рождение ребёнка
24.11.1883

Сын: Von Poehl Константин Максимилианович

Отец ребёнка: Von Poehl Максимилиан Васильевич (Александрович)

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
30.08.1885

Сын: Von Poehl Maximillian Максимилианович

Отец ребёнка: Von Poehl Максимилиан Васильевич (Александрович)

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
05.04.1890

Дочь: Нина Максимилиановна

Отец ребёнка: Von Poehl Максимилиан Васильевич (Александрович)

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
02.06.1917
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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