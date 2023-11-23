(Розова) Варвара Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Меценатова (Розова) Олимпиада Игнатьева
Отец ребёнка: Розов Игнатий Иванов
Рождение ребёнка
1827
Дочь: (Розова) Анна Игнатьева
Отец ребёнка: Розов Игнатий Иванов
Рождение ребёнка
1839
Дочь: (Розова) Мария Игнатьева
Отец ребёнка: Розов Игнатий Иванов
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Эдомская (Розова) Анна Игнатьева
Отец ребёнка: Розов Игнатий Иванов