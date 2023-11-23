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(Розова) Варвара Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Меценатова (Розова) Олимпиада Игнатьева

Отец ребёнка: Розов Игнатий Иванов

Рождение ребёнка
1827

Дочь: (Розова) Анна Игнатьева

Отец ребёнка: Розов Игнатий Иванов

Рождение ребёнка
1839

Дочь: (Розова) Мария Игнатьева

Отец ребёнка: Розов Игнатий Иванов

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Эдомская (Розова) Анна Игнатьева

Отец ребёнка: Розов Игнатий Иванов

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