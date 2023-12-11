Молоков муж
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Молоков 6сын
Мать ребёнка: Молокова Прасковья?(Парунья) Кузьминична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Молоков 5сын
Мать ребёнка: Молокова Прасковья?(Парунья) Кузьминична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Молоков 4сын
Мать ребёнка: Молокова Прасковья?(Парунья) Кузьминична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Молоков 3сын
Мать ребёнка: Молокова Прасковья?(Парунья) Кузьминична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Молоков 2сын
Мать ребёнка: Молокова Прасковья?(Парунья) Кузьминична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Молоков 1сын
Мать ребёнка: Молокова Прасковья?(Парунья) Кузьминична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно