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Помаскин Виктор Иванович

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Место рождения

Ленское, Туринский, Свердловская область

Дата рождения

15.02.1951

Дата смерти

13.07.1996

Пол

Мужской

Добавил:

ДЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1951

Отец: не указан

Мать: не указана

Ленское, Туринский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Помаскина (Ташкинова) Галина Ивановна

Рождение ребёнка
17.06.1976

Сын: Помаскин Антон Викторович

Мать ребёнка: Помаскина (Ташкинова) Галина Ивановна

Чернушка, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
09.11.1978

Дочь: Галиева (Помаскина) Екатерина Викторовна

Мать ребёнка: Помаскина (Ташкинова) Галина Ивановна

Чернушка, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
13.07.1996

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