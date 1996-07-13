Помаскин Виктор Иванович
Место рождения
Дата рождения15.02.1951
Дата смерти13.07.1996
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1951
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.06.1976
Сын: Помаскин Антон Викторович
Мать ребёнка: Помаскина (Ташкинова) Галина Ивановна
Рождение ребёнка
09.11.1978
Дочь: Галиева (Помаскина) Екатерина Викторовна
Мать ребёнка: Помаскина (Ташкинова) Галина Ивановна
Смерть
13.07.1996