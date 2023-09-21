Бикмуллин Нурмухаммат — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бикмуллин Нурмухаммат

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.10.1923

Дата смерти

29.04.1980

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1922 г.р.

Дети

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Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
01.06.1946

Жена: (Гизатуллина) Хатима

Рождение ребёнка
12.10.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Гизатуллина) Хатима

Рождение ребёнка
30.03.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Гизатуллина) Хатима

Рождение ребёнка
05.04.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Гизатуллина) Хатима

Красноуральск, Красноуральск, Свердловская область
Смерть
29.04.1980

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