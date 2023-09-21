Бикмуллин Нурмухаммат
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.10.1923
Дата смерти29.04.1980
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.06.1946
Жена: (Гизатуллина) Хатима
Рождение ребёнка
12.10.1949
Рождение ребёнка
30.03.1954
Рождение ребёнка
05.04.1958
Красноуральск, Красноуральск, Свердловская область
Смерть
29.04.1980