(Гормалова) Авдотья Николаева
женский, родилась 1846, Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
умерла Неизвестно
ОтецГормалов Николай Павлов1827 г.р.
МатьГормалова Евдокия Иванова1826 г.р.
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Место
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Рождение
1846
Отец: Гормалов Николай Павлов
Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
Место жительства
1857
Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно