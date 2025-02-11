(Гормалова) Авдотья Николаева 1846 — найти родственников по фамилии на Familio

(Гормалова) Авдотья Николаева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1846, Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

умерла Неизвестно

Отец
Гормалов Николай Павлов1827 г.р.
Мать
Гормалова Евдокия Иванова1826 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Гормалов Николай Павлов

Мать: Гормалова Евдокия Иванова

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

Место жительства
1857
Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

9 семья

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.