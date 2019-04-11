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Севостьянов Александр Геннадиевич

Место рождения

Белгородская обл.

Дата рождения

11.04.1982

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1982

Отец: Севостьянов Геннадий Александрович

Мать: Дановец (Рубец) Людмила Ивановна

Бракосочетание
Между 1999 и 2006

Жена: Севостьянова (Дёмина) Инна Сергеевна

Рождение ребёнка
28.11.2006

Сын: Севостьянов Кирилл Александрович

Мать ребёнка: Севостьянова (Дёмина) Инна Сергеевна

Рождение ребёнка
09.11.2017

Сын: Севостьянов Данил Александрович

Мать ребёнка: Севостьянова (Дёмина) Инна Сергеевна

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