Севостьянов Александр Геннадиевич
Место рожденияБелгородская обл.
Дата рождения11.04.1982
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1982
Бракосочетание
Между 1999 и 2006
Рождение ребёнка
28.11.2006
Сын: Севостьянов Кирилл Александрович
Мать ребёнка: Севостьянова (Дёмина) Инна Сергеевна
Рождение ребёнка
09.11.2017
Сын: Севостьянов Данил Александрович
Мать ребёнка: Севостьянова (Дёмина) Инна Сергеевна