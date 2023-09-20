Копосов Николай Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКопосов Николай Андреевич

Копосов Николай Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Копосов Андрей Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Копосова) Антонина Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Копосов Александр Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Копосова) Сирафима Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.