Bużniak Mateusz 14.09.1812 — найти родственников по фамилии на Familio
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Bużniak Mateusz

Место рождения

Trzcianka/Brańszczyk akt 23/1812

Дата рождения

14.09.1812

Дата смерти

09.10.1887

Пол

Мужской

Отец

Около 1784 г.р.

Мать

Около 1790 г.р.

Жена

Около 1810 г.р.
Около 1826 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1812

Отец: Bużniak Józef

Мать: Bużniak (Kutas) Antonina

Trzcianka/Brańszczyk akt 23/1812
Бракосочетание
1833

Жена: Bużniak (Płoska) Franciszka

Trzcianka/Brańszczyk akt 2/1833
Бракосочетание
07.09.1862

Жена: Bużniak (Salamucha) Franciszka

Trzcianka/Brańszczyk akt 22/1862
Смерть
09.10.1887
Trzcianka/Brańszczyk akt 54/1887

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