Bużniak Mateusz
Место рожденияTrzcianka/Brańszczyk akt 23/1812
Дата рождения14.09.1812
Дата смерти09.10.1887
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1812
Отец: Bużniak Józef
Мать: Bużniak (Kutas) Antonina
Trzcianka/Brańszczyk akt 23/1812
Бракосочетание
1833
Trzcianka/Brańszczyk akt 2/1833
Бракосочетание
07.09.1862
Trzcianka/Brańszczyk akt 22/1862
Смерть
09.10.1887
Trzcianka/Brańszczyk akt 54/1887