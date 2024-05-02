Овчинников Алексей Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.02.1850
Дата смерти29.03.1904
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
15.05.1888 ст.
Верхняя Ия, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.05.1889
Дочь: Гликерия Алексеевна
Мать ребёнка: Овчинникова Ирина Николаевна
Смерть
29.03.1904