Овчинников Алексей Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овчинников Алексей Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.02.1850

Дата смерти

29.03.1904

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1862 г.р.

Дети

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
15.05.1888 ст.

Жена: Овчинникова Ирина Николаевна

Верхняя Ия, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.05.1889

Дочь: Гликерия Алексеевна

Мать ребёнка: Овчинникова Ирина Николаевна

Смерть
29.03.1904

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