Шаталов Иван Иванович
мужской, родился Около 1853, Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
умер После 1858
ОтецШаталов Иван СеменовичОколо 1799 ст. г.р.
МатьШаталова Феврония ГуреевнаОколо 1815 ст. г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1853
Отец: Шаталов Иван Семенович
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Место жительства
Неизвестно
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
После 1858