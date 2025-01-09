Шаталов Иван Иванович Около 1853 — найти родственников по фамилии на Familio

Шаталов Иван Иванович

Автор
КА
Авдеев К.

мужской, родился Около 1853, Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

умер После 1858

Отец
Шаталов Иван СеменовичОколо 1799 ст. г.р.
Мать
Шаталова Феврония ГуреевнаОколо 1815 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1853

Отец: Шаталов Иван Семенович

Мать: Шаталова Феврония Гуреевна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Место жительства
Неизвестно
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Смерть
После 1858

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