Белокур (Куриленко) Ирина Кононовна
Место рождения
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Куриленко Конон Федорович
Восприемник
18.09.1908 ст.
Фекла Григорьевна Куриленко
Бракосочетание
08.11.1909 ст.
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JSNW-C?i=204&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
08.12.1910 ст.
Отец ребёнка: Белокур Андрей Васильевич
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JSJQ-H?i=89&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
04.04.1917 ст.
Сын: Белокур Георгий Андреевич
Отец ребёнка: Белокур Андрей Васильевич
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS3-4SQ1-S?cc=3511744
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно