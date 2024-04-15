Белокур (Куриленко) Ирина Кононовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белокур (Куриленко) Ирина Кононовна

Место рождения

Рудневка, Сумська область

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Куриленко Конон Федорович

Мать: не указана

Рудневка, Сумська область
Восприемник
18.09.1908 ст.
Николаевка, Сумська область
Фекла Григорьевна Куриленко
Бракосочетание
08.11.1909 ст.

Муж: Белокур Андрей Васильевич

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JSNW-C?i=204&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
08.12.1910 ст.

Сын: Белокур Даниил Андреевич

Отец ребёнка: Белокур Андрей Васильевич

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JSJQ-H?i=89&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
04.04.1917 ст.

Сын: Белокур Георгий Андреевич

Отец ребёнка: Белокур Андрей Васильевич

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS3-4SQ1-S?cc=3511744
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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