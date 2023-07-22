Филатов Владимир Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филатов Владимир Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1974

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1950 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1974

Отец: не указан

Мать: Филатова Мария Яковлевна

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