Чевская (Родионова) Евпраксия Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смерти11.06.1971
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.12.1921
Дочь: Журавкова (Чевская) Марина Анатольевна
Отец ребёнка: Чевский Анатолий Львович
Шамордино, Козельский муниципальный район, Калужская область
Смерть
11.06.1971
Калуга, город Калуга, Калужская область
Похороны
Неизвестно
Пятницкое кладбище, г. Калуга, Калужская область, Российская Федерация