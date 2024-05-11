Чевская (Родионова) Евпраксия Федоровна 1897 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЧевская (Родионова) Евпраксия Федоровна

Чевская (Родионова) Евпраксия Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

11.06.1971

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чевский Анатолий Львович

Рождение ребёнка
21.12.1921

Дочь: Журавкова (Чевская) Марина Анатольевна

Отец ребёнка: Чевский Анатолий Львович

Шамордино, Козельский муниципальный район, Калужская область
Смерть
11.06.1971
Калуга, город Калуга, Калужская область
Похороны
Неизвестно
Пятницкое кладбище, г. Калуга, Калужская область, Российская Федерация

Мы используем куки для улучшения работы сайта.