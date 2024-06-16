Ерохин Платон Романов
Место рождения
Дата рождения1796 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796 ст.
Отец: Ерохин Роман Михайлович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ерохина Мария Васильевна
Рождение ребёнка
1823 ст.
Дочь: Ерохина Наталья Платоновна
Мать ребёнка: Ерохина Мария Васильевна
Рождение ребёнка
1827 ст.
Сын: Ерохин Спиридон Платонович
Мать ребёнка: Ерохина Мария Васильевна
Место жительства
С 1827 ст.
Ставропольский уезд Кавказской области. Между селениями Илинским и Средне-Егорлыцким в урочище речек Караусе Эй и Горкой.
Смерть
Неизвестно