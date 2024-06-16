Ерохин Платон Романов 1796 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЕрохин Платон Романов

Ерохин Платон Романов

Место рождения

Ольховатка, Харківська область

Дата рождения

1796 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796 ст.

Отец: Ерохин Роман Михайлович

Мать: не указана

Ольховатка, Харківська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ерохина Мария Васильевна

Рождение ребёнка
1823 ст.

Дочь: Ерохина Наталья Платоновна

Мать ребёнка: Ерохина Мария Васильевна

Ольховатка, Харківська область
Рождение ребёнка
1827 ст.

Сын: Ерохин Спиридон Платонович

Мать ребёнка: Ерохина Мария Васильевна

Ольховатка, Харківська область
Место жительства
С 1827 ст.
Ставропольский уезд Кавказской области. Между селениями Илинским и Средне-Егорлыцким в урочище речек Караусе Эй и Горкой.
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.