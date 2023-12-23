Блазиньский Антоний — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБлазиньский Антоний

Блазиньский Антоний

Место рождения

г. Згеж, Лодзьское воеводство

Дата рождения

1819

Дата смерти

1890

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

КБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Згеж, Лодзьское воеводство
Смерть
1890
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close