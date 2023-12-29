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Крюков Анатолий Игоревич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.10.1978

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1978

Отец: не указан

Мать: Крюкова Анна Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крюкова Татьяна Анатольевна

Рождение ребёнка
08.08.2005

Дочь: Крюкова Елена Анатольевна

Мать ребёнка: Крюкова Татьяна Анатольевна

Рождение ребёнка
09.06.2012

Дочь: Крюкова Таисия Анатольевна

Мать ребёнка: Крюкова Татьяна Анатольевна

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