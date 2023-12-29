Крюков Анатолий Игоревич
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.10.1978
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1978
Отец: не указан
Мать: Крюкова Анна Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.08.2005
Дочь: Крюкова Елена Анатольевна
Мать ребёнка: Крюкова Татьяна Анатольевна
Рождение ребёнка
09.06.2012
Дочь: Крюкова Таисия Анатольевна
Мать ребёнка: Крюкова Татьяна Анатольевна