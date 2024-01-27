Абрамова Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАбрамова Александра

Абрамова Александра

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1902

Сын: Абрамов Василий Васильевич

Отец ребёнка: Абрамов Василий

Рождение ребёнка
1904

Сын: Абрамов Калина Васильевич

Отец ребёнка: Абрамов Василий

Рождение ребёнка
1906

Сын: Абрамов Ефим Васильевич

Отец ребёнка: Абрамов Василий

Рождение ребёнка
19.09.1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Абрамов Василий

Смерть
Неизвестно
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