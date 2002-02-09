Осипов Петр Федотович
Место рождения
Дата рождения19.07.1916
Дата смерти09.02.2002
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1916
Отец: Осипов Федот Иванович
Призыв на военную службу
20.12.1937
Рудня, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Руднянским РВК Смоленской обл
Военная служба
До 1947
Служил: 4 отд. железнодор. бригада, 79 железнодор. б-н, 4 СП, 18 ЗСП, 254 ЗСП, ст. сержант. Награды: Орден Красной Звезды, Орден Отечественной войны 2 ст., медаль "За победу над Германией" и др.
Рождение ребёнка
Около 1948
Мать ребёнка: Осипова Мария
Рождение ребёнка
1950
Дочь: Горакова Галина Петровна
Мать ребёнка: Осипова Мария
Рождение ребёнка
03.01.1954
Дочь: Бурмистрова Татьяна Петровна
Мать ребёнка: Осипова Мария
Рождение ребёнка
01.07.1957
Дочь: Мищенко Лидия Петровна
Мать ребёнка: Осипова Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Осипова Мария
Смерть
09.02.2002