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Осипов Петр Федотович

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Место рождения

Бутрово, Руднянский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

19.07.1916

Дата смерти

09.02.2002

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1916

Отец: Осипов Федот Иванович

Мать: не указана

Бутрово, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Призыв на военную службу
20.12.1937
Рудня, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Руднянским РВК Смоленской обл
Военная служба
До 1947
Служил: 4 отд. железнодор. бригада, 79 железнодор. б-н, 4 СП, 18 ЗСП, 254 ЗСП, ст. сержант. Награды: Орден Красной Звезды, Орден Отечественной войны 2 ст., медаль "За победу над Германией" и др.
Рождение ребёнка
Около 1948

Сын: Осипов Борис Петрович

Мать ребёнка: Осипова Мария

Рождение ребёнка
1950

Дочь: Горакова Галина Петровна

Мать ребёнка: Осипова Мария

Рождение ребёнка
03.01.1954

Дочь: Бурмистрова Татьяна Петровна

Мать ребёнка: Осипова Мария

Рождение ребёнка
01.07.1957

Дочь: Мищенко Лидия Петровна

Мать ребёнка: Осипова Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Осипова Мария

Смерть
09.02.2002
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