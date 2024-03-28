Панферов Василий Гаврилович
Место рождения
Дата рождения1887
Дата смерти?.12.1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1918
Мать ребёнка: Панферова (Подымова) Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
1920
Сын: Панферов Виктор Васильевич
Мать ребёнка: Панферова (Подымова) Пелагея Ивановна
Смерть
?.12.1941
пропал без вести