Панферов Василий Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПанферов Василий Гаврилович

Панферов Василий Гаврилович

Место рождения

Покровка, Раненбургский уезд, Рязанская губерния

Дата рождения

1887

Дата смерти

?.12.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Покровка, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Панферова (Подымова) Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
1918

Сын: Панферов Иван Васильевич

Мать ребёнка: Панферова (Подымова) Пелагея Ивановна

Покровка, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1920

Сын: Панферов Виктор Васильевич

Мать ребёнка: Панферова (Подымова) Пелагея Ивановна

Покровка, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Смерть
?.12.1941
пропал без вести

Мы используем куки для улучшения работы сайта.