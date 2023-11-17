Руданова Лидия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Руданова Лидия Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.08.1983

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1964 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1983

Отец: не указан

Мать: Филатова Людмила Владимировна

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