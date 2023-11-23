Василий Иоаннов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василий Иоаннов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1721

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721

Отец: Иоанн Федоров

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия II Васильева

Мать ребёнка: Акилина Яковлева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия I Васильева

Мать ребёнка: Акилина Яковлева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акилина Яковлева

Работа или профессия
Неизвестно
дьячок
Рождение ребёнка
1742

Сын: Андрей Васильев

Мать ребёнка: Акилина Яковлева

Андрей Васильевич (1742 - ?) Родился в семье дьячка села Новоникольского Романов-Борисоглебского уезда Василия Иоанновича. Служил пономарем в том же селе. Жена его Гликерия Петровна (1749-?), дочь дья... Показать все
Работа или профессия
1781
уволен за штат
Смерть
Неизвестно

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