Василий Иоаннов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1721
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721
Отец: Иоанн Федоров
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия II Васильева
Мать ребёнка: Акилина Яковлева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия I Васильева
Мать ребёнка: Акилина Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акилина Яковлева
Работа или профессия
Неизвестно
дьячок
Рождение ребёнка
1742
Сын: Андрей Васильев
Мать ребёнка: Акилина Яковлева
Андрей Васильевич (1742 - ?) Родился в семье дьячка села Новоникольского Романов-Борисоглебского уезда Василия Иоанновича. Служил пономарем в том же селе. Жена его Гликерия Петровна (1749-?), дочь дья... Показать все
Работа или профессия
1781
уволен за штат
Смерть
Неизвестно