Пихтелев Никита Евдокимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пихтелев Никита Евдокимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Пихтелев Евдоким Данилов

Мать: Татьяна

Рождение ребёнка
1851

Сын: Федор

Мать ребёнка: Пелагея Прокофьева

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Дарья

Мать ребёнка: Пелагея Прокофьева

Рождение ребёнка
12.11.1854 ст.

Сын: Меркурий

Мать ребёнка: Пелагея Прокофьева

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Анисья

Мать ребёнка: Васса (Василиса) Федорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васса (Василиса) Федорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Прокофьева

Смерть
Неизвестно
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