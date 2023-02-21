Пихтелев Никита Евдокимов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Пихтелев Евдоким Данилов
Мать: Татьяна
Рождение ребёнка
1851
Сын: Федор
Мать ребёнка: Пелагея Прокофьева
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Дарья
Мать ребёнка: Пелагея Прокофьева
Рождение ребёнка
12.11.1854 ст.
Сын: Меркурий
Мать ребёнка: Пелагея Прокофьева
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Анисья
Мать ребёнка: Васса (Василиса) Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Прокофьева
Смерть
Неизвестно