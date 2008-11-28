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Долгов Андрей Валерьевич
Долгов Андрей Валерьевич
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Древо
Место рождения
г.Ульяновск
Дата рождения
28.11.2008
Пол
Мужской
Отец
Долгов Валерий Петрович
1972 г.р.
Мать
Долгова (Салюков) Наталья Всеволдовна
1973 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АО
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.2008
Отец:
Долгов Валерий Петрович
Мать:
Долгова Наталья Всеволдовна
г.Ульяновск
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