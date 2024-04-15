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Антоненко Иван Яковлевич

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

20.06.1907 ст.

Дата смерти

22.11.1908 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1907 ст.

Отец: Антоненко Яков Герасимович

Мать: Антоненко Екатерина Яковлевна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-GJ9D?i=802&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
21.06.1907 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
22.11.1908 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от кровавого поноса | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JSFD-G?i=326&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
23.11.1908 ст.
на кладбище д. Кровной
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