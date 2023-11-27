Володин Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2000
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1962
Сын: Володин Александр
Мать ребёнка: Володина Тамара
г.Егорьевск Моск.обл. Россия
Рождение ребёнка
1965
Сын: Володин Дмитрий
Мать ребёнка: Володина Тамара
г.Егорьевск Моск.обл. Россия
Смерть
2000
г.Егорьевск Моск.обл. Россия
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
г.Егорьевск