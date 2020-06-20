Тимина (Головко) Валентина Петровна
Место рождения
Дата рождения26.06.1954
Дата смерти20.06.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1954
Реальная дата рождения 23.06.1954
Рождение ребёнка
07.08.1976
Сын: Тимин Валера Юрьевич
Отец ребёнка: Тимин Юрий Сергеевич
Рождение ребёнка
15.06.1978
Дочь: Карева (Тимина) Наталья Юрьевна
Отец ребёнка: Тимин Юрий Сергеевич
Фактическое место рождения село Манько́во, Чертковский р-н, Ростовская область.
Рождение ребёнка
18.03.1984
Сын: Тимин Артем Юрьевич
Отец ребёнка: Тимин Юрий Сергеевич
Смерть
20.06.2020