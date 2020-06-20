Тимина (Головко) Валентина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимина (Головко) Валентина Петровна

Место рождения

Алексеево-Лозовское, Чертковский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

26.06.1954

Дата смерти

20.06.2020

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1954

Отец: Головко Петр Иванович

Мать: Головко (Шаповалова) Прасковья Яковлевна

Алексеево-Лозовское, Чертковский муниципальный район, Ростовская область
Реальная дата рождения 23.06.1954
Рождение ребёнка
07.08.1976

Сын: Тимин Валера Юрьевич

Отец ребёнка: Тимин Юрий Сергеевич

Рождение ребёнка
15.06.1978

Дочь: Карева (Тимина) Наталья Юрьевна

Отец ребёнка: Тимин Юрий Сергеевич

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Фактическое место рождения село Манько́во, Чертковский р-н, Ростовская область.
Рождение ребёнка
18.03.1984

Сын: Тимин Артем Юрьевич

Отец ребёнка: Тимин Юрий Сергеевич

Смерть
20.06.2020
Тольятти, Тольятти, Самарская область

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