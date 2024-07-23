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Жерихина Марфа Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жерихин Степан Минеевич

д. Алексеево Бакшеевского сельского сообщества Пронинской волости Никольского уезда
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Пелагея Степановна

Отец ребёнка: Жерихин Степан Минеевич

д. Алексеево Бакшеевского сельского сообщества Пронинской волости Никольского уезда
Рождение ребёнка
1841

Сын: Жерихин Иван Степанович

Отец ребёнка: Жерихин Степан Минеевич

д. Алексеево Бакшеевского сельского сообщества Пронинской волости Никольского уезда
Рождение ребёнка
1843

Сын: Жерихин Яков Степанович

Отец ребёнка: Жерихин Степан Минеевич

д. Алексеево Бакшеевского сельского сообщества Пронинской волости Никольского уезда
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Анна Степановна

Отец ребёнка: Жерихин Степан Минеевич

д. Алексеево Бакшеевского сельского сообщества Пронинской волости Никольского уезда
Рождение ребёнка
1848

Сын: Жерихин Пётр Степанович

Отец ребёнка: Жерихин Степан Минеевич

д. Алексеево Бакшеевского сельского сообщества Пронинской волости Никольского уезда
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Параскева Степановна

Отец ребёнка: Жерихин Степан Минеевич

д. Алексеево Бакшеевского сельского сообщества Пронинской волости Никольского уезда
Смерть
Неизвестно

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