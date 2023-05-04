Маркова Надежда Михайловн
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Киселева Марина Александровна
Отец ребёнка: Киселев Александр Павлович
Рождение ребёнка
09.08.1974
Сын: Киселев Андрей Александрович
Отец ребёнка: Киселев Александр Павлович
Южноуральск, Южноуральский, Челябинская область
Рождение ребёнка
11.12.1987
Сын: Киселев Михаил Александрович
Отец ребёнка: Киселев Александр Павлович
Рождение ребёнка
11.12.1987
Сын: Киселев Михаил Александрович
Отец ребёнка: не указан