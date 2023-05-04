Маркова Надежда Михайловн — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маркова Надежда Михайловн

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Марков Михаил Васильевич

Мать: Букреева Ксения Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Киселева Марина Александровна

Отец ребёнка: Киселев Александр Павлович

Рождение ребёнка
09.08.1974

Сын: Киселев Андрей Александрович

Отец ребёнка: Киселев Александр Павлович

Южноуральск, Южноуральский, Челябинская область
Рождение ребёнка
11.12.1987

Сын: Киселев Михаил Александрович

Отец ребёнка: Киселев Александр Павлович

Рождение ребёнка
11.12.1987

Сын: Киселев Михаил Александрович

Отец ребёнка: не указан

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