Митрофанов Стефан (Степан) Митрофанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1777
Дата смерти1841
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: Степанова Сын Митрофан «Рахмисъ»
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Петрова Екатерина
Рождение ребёнка
01.01.1796
Сын: Митрофанов Гавриил Степанович
Мать ребёнка: Петрова Екатерина
Рождение ребёнка
01.01.1800
Сын: Митрофанов Харитон Степанович
Мать ребёнка: Петрова Екатерина
Рождение ребёнка
01.01.1805
Сын: Митрофанов Михаил Степанович
Мать ребёнка: Петрова Екатерина
Рождение ребёнка
01.01.1822
Сын: Митрофанов Николай Степанович
Мать ребёнка: Петрова Екатерина
Смерть
1841