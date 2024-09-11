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Митрофанов Стефан (Степан) Митрофанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777

Дата смерти

1841

Пол

Мужской

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Степанова Сын Митрофан «Рахмисъ»

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрова Екатерина

Рождение ребёнка
01.01.1796

Сын: Митрофанов Гавриил Степанович

Мать ребёнка: Петрова Екатерина

Рождение ребёнка
01.01.1800

Сын: Митрофанов Харитон Степанович

Мать ребёнка: Петрова Екатерина

Рождение ребёнка
01.01.1805

Сын: Митрофанов Михаил Степанович

Мать ребёнка: Петрова Екатерина

Рождение ребёнка
01.01.1822

Сын: Митрофанов Николай Степанович

Мать ребёнка: Петрова Екатерина

Смерть
1841

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