Цвилик Анатолий Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цвилик Анатолий Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.08.1946

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1946

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.10.1972

Дочь: Бахтинова Светлана Анатольевна

Мать ребёнка: Цвилик Лидия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цвилик Дмитрий Анатольевич

Мать ребёнка: Цвилик Лидия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цвилик Дмитрий Анатольевич

Мать ребёнка: Цвилик Лидия Ивановна

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