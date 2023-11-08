Цвилик Анатолий Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.08.1946
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.10.1972
Дочь: Бахтинова Светлана Анатольевна
Мать ребёнка: Цвилик Лидия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Цвилик Дмитрий Анатольевич
Мать ребёнка: Цвилик Лидия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Цвилик Дмитрий Анатольевич
Мать ребёнка: Цвилик Лидия Ивановна