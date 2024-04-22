Панфилова Прасковья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панфилова Прасковья Григорьевна

Место рождения

Арефьево, Бирилюсский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Арефьево, Бирилюсский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1916

Дочь: Марина Яковлевна

Отец ребёнка: Панфилов Яков Афанасьевич

Арефьево, Бирилюсский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1920

Сын: Панфилов Давид Яковлевич

Отец ребёнка: Панфилов Яков Афанасьевич

Арефьево, Бирилюсский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1923

Дочь: Любовь Яковлевна

Отец ребёнка: Панфилов Яков Афанасьевич

Арефьево, Бирилюсский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1926

Сын: Панфилов Валерий Яковлевич

Отец ребёнка: Панфилов Яков Афанасьевич

Арефьево, Бирилюсский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1927

Сын: Панфилов Валентин Яковлевич

Отец ребёнка: Панфилов Яков Афанасьевич

Арефьево, Бирилюсский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1929

Сын: Панфилов Павел Яковлевич

Отец ребёнка: Панфилов Яков Афанасьевич

Арефьево, Бирилюсский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панфилов Яков Афанасьевич

Смерть
Неизвестно
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