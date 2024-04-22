Панфилова Прасковья Григорьевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Марина Яковлевна
Отец ребёнка: Панфилов Яков Афанасьевич
Рождение ребёнка
1920
Отец ребёнка: Панфилов Яков Афанасьевич
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Любовь Яковлевна
Отец ребёнка: Панфилов Яков Афанасьевич
Рождение ребёнка
1926
Сын: Панфилов Валерий Яковлевич
Отец ребёнка: Панфилов Яков Афанасьевич
Рождение ребёнка
1927
Сын: Панфилов Валентин Яковлевич
Отец ребёнка: Панфилов Яков Афанасьевич
Рождение ребёнка
1929
Отец ребёнка: Панфилов Яков Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно