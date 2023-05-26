Просвирин Николай Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.12.1961
Дата смерти06.11.?
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1961
Отец: Просвирин Николай Николаевич
Мать: Просвирина Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.08.?
Дочь: Быковская Ольга
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
02.03.1986
Дочь: Яурова (Просвирина) Людмила Николаевна
Мать ребёнка: Просвирина (Коломенцева) Татьяна Александровна
Каменно-Верховка, Каширский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
06.11.?