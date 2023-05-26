Просвирин Николай Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПросвирин Николай Николаевич

Просвирин Николай Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.12.1961

Дата смерти

06.11.?

Пол

Мужской

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1961

Отец: Просвирин Николай Николаевич

Мать: Просвирина Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Просвирина (Коломенцева) Татьяна Александровна

Рождение ребёнка
30.08.?

Дочь: Быковская Ольга

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
02.03.1986

Дочь: Яурова (Просвирина) Людмила Николаевна

Мать ребёнка: Просвирина (Коломенцева) Татьяна Александровна

Каменно-Верховка, Каширский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
06.11.?

Мы используем куки для улучшения работы сайта.