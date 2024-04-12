(Тикунова) Татьяна Лазаревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Тикунова) Татьяна Лазаревна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

1952

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Лазарь Трофимович

Мать: (Князева) Наталья Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Афанасий Артемьевич

Отец ребёнка: Артемийартамон Павлович

Бракосочетание
08.11.1893

Муж: Артемийартамон Павлович

Рождение ребёнка
18.01.1897

Дочь: (Князева) Мария Артемьевна

Отец ребёнка: Артемийартамон Павлович

Рождение ребёнка
04.12.1902

Дочь: (Суркова) Анна Артемьевна

Отец ребёнка: Артемийартамон Павлович

Рождение ребёнка
27.07.1904

Сын: Пётр Артемьевич

Отец ребёнка: Артемийартамон Павлович

Рождение ребёнка
06.01.1907

Сын: Иван Артемьевич

Отец ребёнка: Артемийартамон Павлович

Рождение ребёнка
21.07.1910

Сын: Николай Артемьевич

Отец ребёнка: Артемийартамон Павлович

Рождение ребёнка
29.01.1913

Сын: Григорий Артемьевич

Отец ребёнка: Артемийартамон Павлович

Рождение ребёнка
1916

Дочь: (Тикунова) Александра

Отец ребёнка: Артемийартамон Павлович

Смерть
1952

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