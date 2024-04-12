(Тикунова) Татьяна Лазаревна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смерти1952
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: Лазарь Трофимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Афанасий Артемьевич
Отец ребёнка: Артемийартамон Павлович
Бракосочетание
08.11.1893
Рождение ребёнка
18.01.1897
Дочь: (Князева) Мария Артемьевна
Отец ребёнка: Артемийартамон Павлович
Рождение ребёнка
04.12.1902
Дочь: (Суркова) Анна Артемьевна
Отец ребёнка: Артемийартамон Павлович
Рождение ребёнка
27.07.1904
Сын: Пётр Артемьевич
Отец ребёнка: Артемийартамон Павлович
Рождение ребёнка
06.01.1907
Сын: Иван Артемьевич
Отец ребёнка: Артемийартамон Павлович
Рождение ребёнка
21.07.1910
Сын: Николай Артемьевич
Отец ребёнка: Артемийартамон Павлович
Рождение ребёнка
29.01.1913
Сын: Григорий Артемьевич
Отец ребёнка: Артемийартамон Павлович
Рождение ребёнка
1916
Дочь: (Тикунова) Александра
Отец ребёнка: Артемийартамон Павлович
Смерть
1952